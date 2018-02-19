Путин одобрил продление амнистии капитала

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов об амнистии капитала с 1 марта 2018 года. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Первый законопроект устанавливает второй этап добровольного декларирования «амнистии капитала» в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.

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В свою очередь второй законопроект продляет предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) на период до 1 марта 2019 года, а также вносит изменения, необходимые для реализации первого законопроекта.

Третий законопроект распространяет гарантии, предусматриваемые законом о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках.

Ранее сообщалось, что Совет федерации одобрил пакет из трех законов о проведении в 2018–2019 годах второго этапа амнистии капитала.