СМИ: деятельность «черных лесорубов» грозит обмелению Байкала

Деятельность «черных лесорубов» — поставщиков нелегально вырубленной российской древесины в Китай — приводит к потерям десятков миллиардов рублей, природным пожарам и угрожает обмелению озера Байкал. Об этом пишет «Новая газета».

По даннм издания, основным «ареалом» обитания «черных лесорубов» являются ​таежные леса Сибирского федерального округа и приграничные с Китаем территории.

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По словам главы Министерства природных ресурсов Сергея Донского, только за 2016 год размер ущерба, причиненный незаконными вырубками, превысил 11 млрд руб. И 77% от общего числа незаконных вырубок (1,3 млн кубометров) приходится на СФО.

По данным Федерального агентства по лесному хозяйству, около 74% от общего объема незаконно срубленной древесины приходится на Сибирский федеральный округ, в том числе 65% — ​на Иркутскую область». Серьезные объемы незаконной рубки зафиксированы и в соседней Бурятии, Забайкалье, Красноярском крае, а также в Вологодской области, Пермском крае, Свердловской области.

«Схема, по которой работают «классические черные лесорубы», достаточно проста. Бригада граждан с бензопилами выходит в лес, как правило, недалеко от дорог или населенных пунктов, валит деревья. Проводит на месте первичную обработку, далее стволы попадают на лесозаготовительный пункт, откуда уже доставляются на ближайший полустанок, где нелегальная продукция грузится в эшелоны и в большинстве случаев движется в сторону государственной границы с Китаем», — пишет издание.

Как отмечают эксперты, если лес исчезает по берегам рек и ручьев, то это напрямую означает вынос грунта и их обмеление.

«Бесчисленное количество маленьких ручьев, которые питали Байкал, исчезли. Мы едем по мостикам — ​и видно, что под ними сухо. Если мы проходим в верховья этих речушек, то там обязательно будут вырубки, деляны. А лес — ​это аккумулятор влаги. Происходит опустынивание», — заявил председатель общественного экологического движения «Новая энергия» в Бурятии Иван Логинов, отметив, что хотя Байкал и способен к самоочищению, восстановить лес вокруг себя он сам не сможет.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что основная часть незаконных рубок приходится на Иркутскую область, нелегальный лес оттуда отправляется преимущественно в Китай.