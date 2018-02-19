Новак обсудил с министром Азербайджана сделку ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак провел с министром промышленности и энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым рабочую встречу. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В качестве приоритетных направлений взаимодействия отмечались сотрудничество в области нефтепродуктообеспечения, вопросы поставок природного газа, а также кооперация в области электроэнергетики», — заявили в Минэнерго.

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Уточняется, что в ходе встречи были затронуты вопросы сотрудничества по реализации договоренностей в формате ОПЕК+.

Помимо этого, министры обсудили сотрудничество в формате форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Ранее руководитель пресс-службы Минэнерго Азербайджана Замина Алиева сообщила, что страна выполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ в 2017 году.