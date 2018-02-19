Стало известно, когда в России запустят биометрическую систему идентификации личности
Вице-президент по развитию «Ростелекома» Александр Айвазов заявил, что с начала июля «Ростелеком» запустит Единую биометрическую систему идентификации личности по голосу и фото. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что система была создана по инициативе Минсвязи и Центробанка.
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В «Ростелекоме» отметили, что тестирование системы проводят уже более двадцати российских банков.
В прошлом году СМИ сообщали, что российские банки начнут собирать биометрические данные клиентов.