Путин поручил сократить сроки эксплуатации пассажирских вертолетов
Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу рассмотреть вопросы по сокращению максимального срока эксплуатации вертолетной техники для пассажирских перевозок. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Минтрансу России рассмотреть вопросы, касающиеся: сокращения максимального срока эксплуатации вертолетной техники для пассажирских перевозок», — сказано в поручении.
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Также министерству поручено рассмотреть вопрос по оказанию содействия при проведении сертификации гражданской вертолетной техники в иностранных государствах.
Ответственным за исполнение назначен глава Минтранса Максим Соколов, сроки доклада — до 1 мая 2018 года.