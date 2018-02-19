Шведские топ-менеджеры призвали не высылать из страны квалифицированных мигрантов

Группа исполнительных директоров крупных шведский компаний, включая международную сеть по торговле одеждой H&M и производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson, призвали не высылать из страны высококвалифицированных мигрантов, сообщает The Local.

«Мы не можем ожидать, что инженеры, IT-специалисты и другие профессионалы приедут в Швецию, если будет существовать риск высылки по непредсказуемым причинам», — сообщается в официальном заявлении, под которым подписались около 30 топ-менеджеров крупных компаний.

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Также составители заявления отметили, что высылка мигрантов «вредит бизнесу» и заявили, что «шведским компаниям необходимо искать специалистов на международном рынке труда».

Топ-менеджеры выступили с официальным заявлением, так как миграционное управление Швеции может отказать в продлении рабочей визы без объяснения причин.

Ранее сообщалось о смерти основателя IKEA Ингвара Кампрада.