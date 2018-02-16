Минтруд рассказал об условиях сбалансированности Пенсионного фонда

Первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко рассказал об условиях сбалансированности Пенсионного фонда. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пенсионный фонд не сбалансирован не потому, что много пенсионеров, а потому, что внутри много льгот для тех, кто сейчас работает. Я имею ввиду ставки и тарифы пенсионные, очень много преференций для тех, кто работает, те же досрочные пенсии. Если даже это убрать, то дефицита не будет, финансовая модель будет сбалансирована сейчас», — сказал Вовченко.

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Он также подчеркнул, что отказ от подобных «рудиментов» поможет государству выполнять обязательства перед своими гражданами.

«Если мы придержимся четко страховой модели пенсионного обеспечения, какой она должна быть, все остальные рудименты, не связанные со страховой моделью, просто можно будет отметать изначально. Мы будем в балансе, и государство будет способно эти обязательства перед своими гражданами исполнять и наращивать», — пояснил он.

Ранее глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов сообщил, что фонд привлечет к расчету пенсий россиян искусственный интеллект.