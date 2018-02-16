Банк России хочет убрать уличные табло с курсами валют

Банк России разработал проект, который запретит банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений. Об этом сообщается в материалах регулятора.

«Проектом также изменяются требования к информированию клиентов уполномоченного банка об установленных курсах иностранных валют. В частности устанавливается запрет уполномоченным банкам размещать информацию о курсах иностранных валют вне помещения уполномоченного банка», — сказано в документе.

Уточняется, что данный проект подготовлен в связи с обращением банков по предоставлению им права в рамках модернизации и автоматизации в части установления или изменения курсов валют к рублю для совершения обменных операций в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов или распоряжений банка.