Минтруд призвал не бояться цифровой эпохи

Первый заместитель главы Минтруда Алексей Вовченко заявил, что не стоит бояться цифровой эпохи. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не надо бояться. У нас не сядут вдруг по мановению палочки 70 млн человек за клавиатуру и ничем больше не будут заниматься. Такого не может быть», — сказал Вовченко в ходе российского инвестиционного форума в Сочи.

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Он подчеркнул, что массовая потеря рабочих мест с учетом грядущей цифровой революции не происходили через смену технологических формаций.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия не будет строить «цифровой колхоз».