Роструд: несколько миллионов россиян вышли из тени

Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что более 2 млн россиян вышли из теневого сектора рынка труда за прошлый год. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы видим, что в прошлом году у нас более 2 млн россиян трудоспособного возраста, за которых не поступали взносы во внебюджетные фонды, вышли из тени, движение в этом направлении серьезное», — сказал Вуколов.

Реклама

Он также подчеркнул, в ходе реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в субъектах России, за весь период работы легализовано более 6 млн работников.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что россияне, которые находятся в сером секторе не чувствуют себя в безопасности.