Глава «Магнита» покинет свой пост

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев заявил, что основатель «Магнита» Сергей Галицкий уходит с поста главы ритейлера. Об этом сообщает RNS.

«Сегодня состоится совет директоров компании. Он должен утвердить отставку Сергея Николаевича Галицкого с поста генерального директора компании и утверждение Хачатура Эдуардовича Помбухчана, который сейчас является финансовым директором группы, как нового генерального директора акционерного общества «Магнит»», — сказал Соловьев.

Уточняется, что данное заявление было сделано после подписания соглашения о покупке ВТБ 29,1% акций «Магнита».