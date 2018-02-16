Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Госдума приняла в окончательном чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы Минтруда России Максима Топилина, законопроект затронет около 3 млн человек.

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Топилин отметил, что именно такое количество граждан продолжает получать зарплату ниже прожиточного минимума.

Также министр добавил, что для таких целей потребуется выделение 7,5 млрд руб. для федеральных бюджетников, и примерно 32 млрд руб. для региональных сотрудников бюджетных учреждений.