ЦБ оценил «дыру» в капитале банка «Северный кредит» более чем в 5 млрд рублей

Совокупная разница между величиной обязательств и активов банка «Северный кредит» составила 5,129 млрд руб. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Как стало известно, активы банка составляют 2,875 млрд руб. В свою очередь обязательства кредитной организации приравниваются к 8,004 млрд руб.

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Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у банка «Северный кредит».

По величине активов банк на 1 ноября занимал 239-е место в банковской системе России.