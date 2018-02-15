«Росатом» потратит на строительство ветряных электростанций в Ростовской области до 20 млрд рублей

На строительство ветряных электростанций Ростовской области потратят до 20 млрд рублей. Об этом в рамках Российского инвестиционного форума 2018 в Сочи рассказ гендиректор «НоваВинд» (входит в госкорпорацию «Росатом») Александр Корчагин, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Соответствующее соглашение о сотрудничестве по строительству ветряных электростанций общей мощностью свыше 100 МВт и организации сборочного производства компонентов ветроустановок было подписано между Корчагиным и губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

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«На те инициативы, которые мы осуществляем в Ростовской области, нужно порядка 15, может быть 20 млрд рублей», — сказал Корчагин, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

По словам Голубева, в Ростовской области таким образом будут присутствовать все виды энергии.