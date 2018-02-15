Минфин выступил за предоставление регионам права вводить туристический сбор
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что он поддерживает идею предоставления регионам права вводить туристический сбор. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Нужно ли предоставить право регионам вводить дополнительные сборы, в том числе туристический сбор. Я согласен, что такое право у субъектов должно быть», — сказал Силуанов.
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Он также подчеркнул, что администрировать данные платежи регионы могут самостоятельно.
Ранее сообщалось, что мэр Сочи назвал условия отказа от курортного сбора.