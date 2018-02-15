Зампред ВЭБ оценил объем вложений для создания безопасного города

Инвестиции в цифровые технологии для создания безопасного города составят 150 мрд рублей в ближайшие 10 лет. Об этом в рамках Российского инвестиционного форума рассказал зампред ВЭБа Петр Золотарев, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Оценка — 150 млрд руб. в ближайшие 10 лет будет инвестировано в эти технологии», — сказал Золотарев.

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По его словам, экономия от использования этих технологий составит 375 млрд руб.

Ранее министр строительства и ЖКХ Михаил Мень рассказал о намерении создать кадровый резерв молодых архитекторов, в том числе для реализации программы по созданию умных городов.