Bloomberg: европейские банки не могут вернуть €944 млрд из-за «плохих» кредитов

Европейские банки не могут вернуть «плохие» кредиты на €944 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

«Для европейских банков это головная боль, которая не может просто исчезнуть: €944 млрд просроченных кредитов, которые давят на их финансовую отчетность», — сообщает агентство.

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Эксперты поясняют, что большое количество просроченных кредитов не дает банкам возможность выдавать больше денег, тем самым нанося ущерб их доходам.

Уточняется, что власти ЕС подталкивают кредиторов к продаже или закрытию «плохих» кредитов, однако четкого решения данной проблемы еще не было найдено.

Как стало известно, указанная проблема особенно остро стоит в странах, которые сильнее всего пострадали от кризиса суверенного долга. К примеру, Греция возглавляет список по доли просроченных кредитов в общем объеме. В свою очередь Италия имеет самое большое количество «плохих» кредитов в абсолютном выражении.