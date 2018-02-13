Россия проводит переговоры с Панамой и Монако об обмене налоговых данных

Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков рассказал «Газете.Ru», что Россия ведет переговоры о начале обмена налоговыми данными с Монако и Панамой.

Эти страны являются одними из самых популярных офшоров среди россиян, и их закрытие может привести к возврату части капиталов на родину, считают эксперты. впрочем, часть эта будет совсем небольшой — большинство предпочтут сменить юрисдикцию.

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«Постепенно мы решим вопрос об обмене с ними данными, это предмет переговоров», — заявил Аксаков.

С 2018 года Россия присоединилась к системе автоматического обмена данных, к которой подключены более чем 100 стран.

Россия готова предоставлять информацию 53 странам, а нашим налоговым органам делать это согласилось 73 юрисдикции.