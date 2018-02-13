ЦБ: хакеры украли у российских банков более 1 млрд рублей за год

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что хакеры в 2017 году провели 11 успешных атак на российские банки, сумма хищений составила 1,156 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Всего за 2017 год было зарегистрировано не менее 21 волны атак Cobalt Strike. Атакам подверглись более 240 кредитных организаций, из них успешных атак было 11», — сказал Скобелкин.

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Он подчеркнул, что 8 из 11 пострадавших организаций являются участниками информационного обмена с ФинЦЕРТом.

Ранее Скобелкин сообщил, что ЦБ принял решение создать департамент информационной безопасности.