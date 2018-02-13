В Таиланде банкам запретили операции с криптовалютами

Центральный банк Таиланда запретил финансовым учреждениям участвовать в криптовалютных транзакциях. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что банкам запрещается инвестировать или торговать криптовалютами, предлагать обмены криптовалютами и создавать платформы для торговли цифровой валюты.

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Регулятор отметил, что криптовалюты не являются законным платежным средством в Таиланде. Также в ЦБ выразили обеспокоенность насчет того, что криптовалюты могут использоваться для отмывания денег или поддержки терроризма.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард сообщила, что глобальное регулирование операций с криптовалютами неизбежно.