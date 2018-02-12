Шувалов рассказал, когда tax free может заработать во всех городах России

Вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что механизм tax free может заработать во всех городах России с 1 октября 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если данная схема не выявит каких-то узких мест и будет подтверждено Федеральной налоговой службой, что все механизмы четкие, нет никаких дыр для того, чтобы создавать возможности для неналогового потребления товаров в России, то мы видим возможность предложить правительству решение о распространении такой работы на территории России с 1 октября 2018 года», — сказал Шувалов.

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Он также подчеркнул, что около 500 магазинов были включены в пилотный проект по введению tax free.

Шувалов добавил, что за март-май власти, собрав необходимую информацию, могут принять решение о запуске tax free в городах, принимающих чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что он подписал постановление о введении пилотных проектов tax free в четырех регионах страны.