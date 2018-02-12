«Ъ»: для Совета Федерации построят новое здание

Для Совета Федерации построят новое восьмиэтажное здание с переходом в нынешнюю резиденцию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Строительство административного здания с парковочными машино-местами и надземным переходом в здание СФ» по адресу: Петровка, 17, стр. 19 запланировано в федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), пишет газета.

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На разработку проекта в этом году выделено 60 млн руб., а на строительство в 2019 и 2020 годах — 1,63 млрд руб. Заказчиком проекта выступает Управделами президента, а проектировщиком — НИЦ «Строительство» во главе с бывшим главным архитектором Москвы Александром Кузьминым, сообщил источник в Совфеде.

Новое здание в восемь этажей (в том числе два подземных) позволит разместить недостающие кабинеты для 90 сенаторов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что осенью следующего года в здании нижней палаты парламента будет проходить реконструкция.