Настя Рыбка неожиданно отреагировала на иск Олега Дерипаски

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Анастасия Вашукевич («Настя Рыбка»), против которой бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд, прокомментировала сложившуюся ситуацию в своем инстаграме.

«Комментирую ситуацию с судом Олега Дерипаски насчет меня. Я считаю, что это банальная ревность, но на всякий случай я устроила кастинг адвокатов», — сказала Вашукевич.

Ранее Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров.