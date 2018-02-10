Настя Рыбка неожиданно отреагировала на иск Олега Дерипаски
Анастасия Вашукевич («Настя Рыбка»), против которой бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд, прокомментировала сложившуюся ситуацию в своем инстаграме.
«Комментирую ситуацию с судом Олега Дерипаски насчет меня. Я считаю, что это банальная ревность, но на всякий случай я устроила кастинг адвокатов», — сказала Вашукевич.
Ранее Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров.