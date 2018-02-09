Шохин предложил свой способ вернуть в Россию бизнесменов

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, комментируя список бизнесменов-возвращенцев, который предоставили в Кремль, заявил, что в РСПП предложили универсальную схему решения данного вопроса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Шохина, эти откликнувшиеся 16 или 17 предпринимателей средней руки из провинции, а предлагаемый механизм является эксклюзивным только для этих людей.

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Он отметил, что в РСПП предложили универсальную схему: освободить бизнесменов от уголовной ответственности, заменив на административную, в случаях, когда возмещается ущерб.

«Над этим мы работаем. Более того, если в графике президента удастся найти окошко, то будет заседание рабочей группы по мониторингу в сфере применения законодательства в сфере предпринимательства. И мы эти сюжеты могли бы предложить президенту», — сказал Шохин, отметив что надо согласовать составы преступления, по которым этот механизм возможен.

Рабочая группа, по его словам, была создана 2 года назад, однако она не собиралась больше года. Эту группу возглавил Антон Вайно – нынешний руководитель администрации президента. По его словам, они уже наработали несколько предложений.

«Не знаю, позволят ли эти предложения всем членам «списка» вернуться, но, по идее, речь идет не только о десятках, а сотнях людей, которые не только в Лондоне, но и в местах заключения сидят в России. Так что, в Лондоне не самая тяжелая ситуация», — заключил Шохин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.