Шохин назвал ключевую тему беседы Путина с бизнесом

Глава РСПП Александр Шохин рассказал, что президент России Владимир Путин обсуждал с бизнесменами в закрытой части встречи. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Ключевой темой беседы президента с бизнесом, по словам Шохина, стал вопрос, как обеспечить привлекательность российской юрисдикции, как сделать «дедушкину оговорку» (неизменность условий по инвестконтрактам на весь срок их действия – ред.) универсальной.

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При этом не только для режима специнвестконтрактов (для западных инвесторов), но и в принципе для инвестконтрактов, в том числе ТОРов.

«Многие из них плохо работают. Нам нужна универсальная технология не увеличения , неизменности налоговой, административной нагрузки. Это многих беспокоит», — сказал Шохин.

Глава РСПП отметил, что «мимоходом затронули тему Украины».

«Спрашивали, могут ли ухудшиться отношения с Западом еще больше из-за Украины?» — рассказал Шохин.

Он отметил, что видимо, из-за Украины точно не ухудшатся. Поскольку, как говорят эксперты, «хуже некуда», поделился впечатлениями Шохин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.