Международные резервы России сократились на $3 млрд

За неделю международные резервы России снизились на 0,7% и на 2 февраля составили $449,8 млрд против $452,8 млрд на 26 января, сообщает Банк России.

«Международные резервы на 2 февраля составили $449,8 млрд, за неделю сократившись на $3 млрд, или на 0,7%, под преобладавшим совокупным отрицательным влиянием переоценки, сальдо по сделкам «валютный своп» с банками-резидентами и операций по счетам резидентов», — заявили в ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.