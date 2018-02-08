В Госдуму внесли закон о прогрессивной шкале НДФЛ

В Госдуму внесли законопроект о введении в России двухуровневой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщается в базе данных Госдумы.

Уточняется, что законопроект сохраняет действующую ставку 13% по налогу на НДФЛ по доходам до 24 млн руб. в год и устанавливает 18% по доходам свыше 24 млн руб.

Реклама

«Введение повышенной ставки для этой категории налогоплательщиков приведет к росту поступления налогов на 200 млрд руб. Небольшое количество налогоплательщиков и крупные финансовые потоки, которые возможно отследить, позволят налоговым органам относительно безболезненно адаптироваться к новым условиям работы», — заявили автора законопроекты.

Депутаты подчеркнули, что данный законопроект будет способствовать совершенствованию налоговой политики, стимулированию инвестиций в развитие экономики и созданию рабочих мест.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев не отрицает возможный переход к прогрессивной шкале НДФЛ.