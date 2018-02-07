Володин отчитал МЭР из-за критики Счетной палаты

Счетная палата России подвергла критике программу Минэкономразвития по поддержке малого предпринимательства, передает «Интерфакс».

В ходе правительственного часа с участием главы МЭР Максима Орешкина заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова отметила, что основная программа поддержки малого предпринимательства охватывает слишком малое количество таких обществ.

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«Основная госпрограмма «Экономическое развитие, инновационная экономика» по-прежнему охватывает слишком малый процент малых предприятий, в 2016 году 1%, а в 2015 году было 4%. К сожалению, мы вынуждены констатировать раз от раза, что в ходе наших мероприятий мы выявляем признаки возможно, мягко говоря, недобросовестного проявления предоставления соответствующей государственной поддержки», — сказала она.

По ее словам, госпомощь год от года получают одни и те же предприниматели.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на это и отметил, что это требует разъяснения.

«Прозвучавшая информация, что выделенные средства получили фирмы, которые только зарегистрировались, более того в четырех из них один учредитель, хотелось бы чтобы также было с вашей стороны (министра) разъяснено почему такое происходит», — сказал Володин.

Володин добавил, что Госдума оставляет за собой право направить полученную информацию в правоохранительные органы.