Годовая инфляция в России замедлилась

Годовая инфляция в России в январе замедлилась до 2,2%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Уточняется, что инфляция в январе в месячном выражении замедлилась до 0,3%.

«В январе в 8 субъектах России прирост потребительских цен составил 0,6% и более, из них в Чукотском автономном округе — 0,9%, в Республике Ингушетия и в Новгородской области — 0,7%. Вместе с тем в 5 субъектах России (кроме автономных округов, входящих в состав области) отмечалось снижение цен и тарифов. Наиболее заметное удешевление товаров и услуг — на 0,3%, отмечалось на потребительском рынке Республики Саха (Якутия) и Кировской области», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что недельная инфляция в России составила 0,1%.