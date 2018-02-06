Минпромторг cообщил о согласовании проекта межправсоглашения по промзоне в Египте

Руководитель пресс-службы Минпромторга России Залина Корнилова заявила, что проект межправсоглашения по российской промышленной зоне в Египте в целом согласован. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В целом проект соглашения между правительством России и правительством Арабской Республики Египет о создании и обеспечении условий деятельности российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет согласован», — сказала Корнилова.

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Она также уточнила, что на данный момент российская и египетская стороны проводят необходимые внутригосударственные процедуры в целях возможного подписания соглашения «на полях» 11-го заседания совместной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В прошлом году министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что Россия рассчитывает до осени подписать межправсоглашение, регламентирующее создание российской промышленной зоны в Египте.