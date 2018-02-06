Минэнерго выступило против продления поддержки возобновляемой энергетики
Заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко заявил, что Минэнерго России выступает против продления действующей программы поддержки возобновляемой энергетики после 2024 года. Об этом сообщает RNS.
«Было письмо министра (энергетики Александра Новака – «Газета.Ru»), что на данный момент мы не считаем правильным дальше продолжать поддержку ВИЭ за счет тех механизмов, что есть сейчас», — сказал Кравченко.
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Он также подчеркнул, что правительство может принять иное решение.
Ранее сообщалось, что Минэнерго ожидает роста доли ВИЭ в выработке электроэнергии в мире до 20%.