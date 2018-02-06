Мадуро предложил производителям нефти завести собственную криптовалюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что считает возможным для всех стран ОПЕК+ завести собственную криптовалюту, передает РИА «Новости».

«Я предложу официально всем членам ОПЕК и не входящим в ОПЕК странам выработать совместный механизм криптовалюты, поддержанной нефтью», — заявил он.

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Ранее Николас Мадуро заявил о стабилизации цен на нефть на фоне слаженных действий стран ОПЕК+.

Он добавил, что режим сокращения добычи нефти должен работать еще не менее 5 лет.