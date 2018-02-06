Мадуро объявил о стабилизации цен на нефть

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о стабилизации цен на нефть на фоне слаженных действий стран ОПЕК+, договорившихся об ограничении добычи, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал после встречи в Каракасе с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

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«Цены на нефтяном рынке вошли в стадию стабилизации», — сказал Мадуро.

Он добавил, что режим сокращения добычи нефти ОПЕК+ должен работать еще не менее 5 лет.

Ранее сообщалось, что Россия сократила добычу нефти более чем на 300 тысяч баррелей в сутки.