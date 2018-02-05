ФАС не ожидает роста цен на бензин и дизельное топливо

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин заявил, что ФАС по итогам проведенного совещания с представителями крупнейших нефтяных компаний России пришла к выводу, что роста цен на бензин и дизельное топливо в стране не прогнозируется. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ситуация такова, что не прогнозируется рост цен на бензин и на дизельное топливо в России», — сказал Голомолзин.

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Он также добавил, что компании предоставили в ФАС информацию о планах участия в биржевых торгах.

«Топливо будет устойчиво продаваться, и никаких непредсказуемых и негативных влияний на ситуацию не имеется», — пояснил Голомолзин.

Ранее сообщалось, что ФАС усилит контроль на топливном рынке.