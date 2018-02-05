Зампред ЦБ сообщил о перспективах возвращения на рынок санируемых банков

Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что возвращение на рынок санируемых банков, которые перешли в собственность регулятора, может быть сопряжено с трудностями. Об этом сообщает RNS.

«Мы реально планируем выход из банков, которые попали в нашу собственность, после финансового оздоровления. Многие эксперты скептически к этому относятся... Выйти действительно сложно. Кому-то это быстро удавалось — такие страны, как США и Великобритания национализировали крупнейшие банки, потом их продавали, и другие финансовые институты. В Швеции застряли с этим лет на 20... и выходили через фондовый рынок. Ничего нового и сверхъестественного у нас не происходит», — сказал Тулин.

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Он также подчеркнул, что переход банков в собственность Центробанка не скажется негативно на конкуренции.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор пока не принял решение о создании банка плохих долгов для санируемых банков.