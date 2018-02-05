Глава «ЛУКойл» рассказал об инвестициях в ГХК на Каспии

Глава «ЛУКойл» Вагит Алекперов заявил, что компания приняла инвестиционное решение о строительстве газохимического комплекса (ГХК) на Каспии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы подготовили новый комплексный проект — это комплексное освоение Северного Каспия. На сегодняшний день газопровод уходит в район Буденновска. Принято инвестиционное решение о строительстве там газохимического комплекса, у которого будет два направления — это химикаты; вторая очередь — полиэтилен, полипропилен», — сказал Алекперов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Уточняется, что данный комплекс будет стоить почти 120 млрд руб, работающих будет 600 человек, а строителей — более 3 тыс.

Ранее сообщалось, что «ЛУКойл» может продать крупнейшего покупателя российской нефти.