Вице-премьер Крыма: западному бизнесу «плевать на санкции»

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что не связанные с западными политиками иностранные компании не обращают внимание на санкции и продолжают работать на территории полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Полонский признал, что крупный бизнес неизбежно связан с политикой, но отметил, что бизнесмены будут работать там, где им выгодно.

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«Бизнесменам, по большому счету, плевать на санкции, они хотят работать, зарабатывать деньги, люди хотят приобретать эти товары, и эту историю очень сложно перебить политикой», — сказал Полонский.

По его словам, нельзя запрещать иностранным компаниям работать в Крыму из-за «ничем необоснованных амбиций узкой группы западных политиков».

Ранее Полонский заявил, что западные санкции никак не помешали профессиональной деятельности крымских чиновников.