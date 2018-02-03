В ООН подсчитали, сколько КНДР заработала в обход санкций

Северная Корея путем экспорта товаров в обход международных санкций заработала около $200 млн. за предыдущий год, сообщает сообщает Associated Press со ссылкой на данные экспертов ООН.

В докладе ООН отмечается, что КНДР в 2017 году незаконно экспортировала уголь в Россию, Китай, Южную Корею, Вьетнам и Малайзию. Также Северная Корея торговала оружием с Сирией и Мьянмой в обход международных санкций.

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По информации агентства, КНДР за 2017 год также экспортировала в Китай железную руду на $125 млн.

Ранее посол России в КНДР рассказал о последствиях прекращения поставок нефти в страну.