В Госдуме ответили на предупреждение минфина США о последствиях от санкций

Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков назвал заявление минфина США о последствиях от санкций «объективной оценкой», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мне кажется это достаточно объективная оценка последствия санкций против российского госдолга. Сами американские инвесторы – одни из крупнейших «вкладчиков» в российские ОФЗ. Кроме них, также активно покупали российский госдолг инвесторы из Азии, Китая, Индии, арабских стран. Вряд ли они были бы рады такому «подарку». В результате было бы подорвано доверие к самой Америке. Инвесторы стали бы недоверчивы к политике США, а это уже совсем не руку США», — сказал он.

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Аксаков добавил, что Россия не особо нуждается в этих вливаниях иностранных инвесторов.

Министерство финансов США предупредило, что расширение санкций против российского суверенного долга может дестабилизировать глобальные финансовые рынки.