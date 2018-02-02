Роструд напомнил россиянам о длинных выходных

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец заявил, что через три недели в связи с празднованием в России будет три выходных дня подряд — с 23 по 25 февраля включительно. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В этом году 23 февраля, День защитника Отечества, приходится на пятницу, и вместе с выходными, субботой 24 февраля и воскресеньем, 25 февраля, получается трехдневный отдых. Четверг, 22 февраля, как рабочий день, предшествующий праздничному, будет сокращен на 1 час», — сказал Шкловец.

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Он также добавил, что две недели спустя у россиян будет четыре выходных дня подряд в связи с празднованием Международного женского дня.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило календарь праздников на 2018 год.