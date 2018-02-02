Кабмин выдаст жилищные сертификаты почти на 15 млрд рублей

Правительство России выдаст в 2018 году государственные жилищные сертификаты на общую сумму в 14,87 млрд руб. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России». В 2018 году планируется выдать 7273 государственных жилищных сертификата на общую сумму 14,87 млрд руб.», — заявили в правительстве.

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Сертификаты предназначены: военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащим увольнению с военной службы, и приравненным к ним лицам; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам; гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами.

Также сертификаты могу получить россияне, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований.