Росфинмониторинг: в России существенно снизились объемы незаконной обналички

Замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева заявила, что объемы незаконной обналички в России существенно снизились. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что на данный момент сохраняется устойчивая тенденция к снижению уровня вовлеченности участников рынка в проведение сомнительных операций.

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«Видим, что существенно снижаются объемы обналичивания, хотя принципиально то, что изменился характер системы обналичивания», — подчеркнула Бобрышева.

Замруководителя также добавила, что уровень финансовых потоков сомнительного происхождения по сравнению с 2015 годом снизился более чем на 25%.

Ранее сообщалось, что количество фальшивых купюр в России сократилось на четверть.