Донской сообщил о росте затрат российских компаний на геологоразведку

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что затраты российских компаний на геологоразведку углеводородов выросли в прошлом году на 20,8%. Об этом сообщает RNS.

«Инвестиции компаний в геологоразведку углеводородного сырья составили 314 млрд руб», — сказал Донской.

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Он подчеркнул, что аналогичный показатель в 2016 году составлял 260 млрд руб.

Ранее глава «Росгеологии» Роман Панов сообщил, что инвестиции в геологоразведочные работы (ГРР) в России с 2017–2018 года будут расти на 2-2,2% ежегодно.