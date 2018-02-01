«Ростех» договорился с «Аэрофлотом» о поставке 50 МС-21

Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» — лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» — предоставит авиакомпании «Аэрофлот» в операционный лизинг 50 самолетов МС-21-300 до 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Уточняется, что соответствующий меморандум подписали глава «Ростеха» Сергей Чемезов и гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

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Как стало известно, «Аэрофлот» станет крупнейшим в России арендатором новых отечественных авиалайнеров. Сумма лизинговых платежей и резервов на техническое обслуживание составит более $5 млрд.

Глава «Аэрофлота» рассказал, что поставки первых самолетов начнутся в первом квартале 2020 года.

В свою очередь Чемезов подчеркнул, что на первых лайнерах будут установлены двигатели P&W, а начиная с 26-й машины — отечественные ПД-14.

Ранее сообщалось, что АО «ОДК-Пермские моторы» подписало с ПАО «Корпорация «Иркут» договор на поставку двигательных установок ПД-14 для летных испытаний самолета МС-21.