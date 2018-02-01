Собянин оценил доходы от патентов мигрантов
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доходы от патентов мигрантов составили 15 млрд руб. Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Без мигрантов мы обойтись не можем. Профицит рабочих мест — около 2 млн. Они занимают нишу, которая москвичам не выгодна. Они работают дворниками, грузчиками. Москвичи предпочитают более сложную и высокооплачиваемую работу. 40% свободных рабочих мест покрываются за счет мигрантов», — сказал Собянин.
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Он подчеркнул, что население Москвы увеличивается также за счет естественного прироста.
Ранее сообщалось, что Минтруд предложил понизить квоту для трудовых мигрантов на 20%.