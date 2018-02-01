Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не исключает снижения ставки на ближайшем заседании. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижение ставки, не исключаем разный шаг, мы видим и в целом рынки оценивают ситуацию такой вот возможности разных решений центрального банка. Мы так не можем сказать, что мы будем двигаться одинаковыми темпами каждое заседание », — сказала Набиуллина.
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Она также добавила, что регулятор отслеживает все факторы и тенденции для решения по ставке.
Ранее Набиуллина сообщила, что Центробанк видит возможность для смягчения денежно-кредитной политики.