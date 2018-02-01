В Госдуму внесли поправки об увеличении штрафов за задержку авиарейсов

Сенаторы Валерий Васильев и Алексей Майоров внесли в Госдуму поправки в Воздушный кодекс России, которые увеличивают штрафы для перевозчика за задержку авиарейсов в четыре раза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что на данный момент авиапассажиру могут компенсировать сумму в размере 25% «штрафного» МРОТ (он составляет 100 руб) за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета.

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«На сегодняшний день штрафные санкции за час просрочки составляют 25 руб, поскольку рассчитываются в соответствии со статьей 5 закона «О минимальном размере оплаты труда» от 2000 года, по которому размер МРОТ составляет 100 руб. Такой уровень штрафных санкций несопоставим со стоимостью перевозок и требует пересмотра в сторону существенного увеличения», — заявил Васильев.

Ранее сообщалось, что Минтранс предложил повысить штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов в 14 раз.