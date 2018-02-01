В России разрешили использовать электронные накладные при транспортировке грузов

Правительство одобрило присоединение России к дополнительному протоколу Конвенции о договоре международной дорожной перевозки, которым предусматривается оформление договора перевозки с помощью электронных накладных. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Применение электронной накладной служит дополнительной правовой возможностью для сторон договора международной автомобильной перевозки груза. Оформлять накладную в электронном виде, позволяет сократить издержки перевозчиков, экспедиторов, операторов и агентов при оформлении и подтверждении договоров перевозки грузов», — заявили в правительстве.

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Уточняется, что присоединение России к договору позволит создать правовую основу для упрощения документооборота при организации перевозки, а также снизить расходы на администрирование и снизить вероятность несовпадения данных при отправке и получении груза.

Ранее сообщалось, что Россия присоединилась к Монреальской конвенции.