Moody's отозвало все рейтинги «Силовых машин»
Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги «Силовых машин». Об этом сообщается на сайте агентства.
Уточняется, что был отозван корпоративный рейтинг на уровне «B2», а также рейтинг вероятности дефолта на уровне «B2-PD».
Как стало известно, на момент отзыва прогноз по рейтингам был «негативный».
Реклама
«Moody's решило отозвать рейтинги по коммерческим причинам», — заявили в агентстве.
Ранее минфин США сообщил о расширении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.
Санкции были введены в отношении ряда дочерних структур «Сургутнефтегаза», ПАО «Силовые машины» и «Технопромэкспорта».