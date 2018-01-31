Moody's отозвало все рейтинги «Силовых машин»

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги «Силовых машин». Об этом сообщается на сайте агентства.

Уточняется, что был отозван корпоративный рейтинг на уровне «B2», а также рейтинг вероятности дефолта на уровне «B2-PD».

Как стало известно, на момент отзыва прогноз по рейтингам был «негативный».

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«Moody's решило отозвать рейтинги по коммерческим причинам», — заявили в агентстве.

Ранее минфин США сообщил о расширении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

Санкции были введены в отношении ряда дочерних структур «Сургутнефтегаза», ПАО «Силовые машины» и «Технопромэкспорта».