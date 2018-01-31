КС потребовал от ЮКОСа вернуть акционерам деньгами с зарубежных счетов

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что руководство ЮКОСа должно вернуть акционерам деньги со своих зарубежных счетов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В этом году мы приняли решение по ЮКОСу, тут Европа была недовольна. Конституционный суд исходил из того, что есть трехлетний срок взыскания платежей, но ЮКОС искусственно тормозил этот срок. Акционеры ЮКОСа несут солидарную ответственность, они поощряли действия ЮКОСа», — сказал Зорькин.

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Он также добавил, что Россия попросила западных государств открыть счета со средствами, которые были выведены из страны и заплатить за долги ЮКОСа.

Ранее сообщалось, что экс-акционеры ЮКОСа отказались от исковых требований к России.